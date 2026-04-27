Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda 46 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin Halfeti Belediyesine yönelik yürüttüğü ihale ve yolsuzluk operasyonunda gözaltı süreci tamamlandı.

Operasyon kapsamında yakalanan ve aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu 50 zanlının emniyetteki işlemleri ve ifade alım süreçleri bitirildi. İfadeleri alınan zanlılardan 4'ü emniyet ekipleri tarafından serbest bırakılırken, geriye kalan 46 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanan 46 zanlı, polis ekiplerinin gözetiminde otobüslere bindirildi. Şüpheliler, adli sürecin devamı için Birecik ilçesine nakledildi. Birecik Adliyesine çıkartılan zanlıların polis eşliğinde araçlardan indirildiği ve ellerinde kelepçe bulunduğu görüldü.

ESKİ BAŞKAN ALBAYRAK'TAN ADLİYE ÖNÜNDE TEPKİ

Polis eşliğinde adliye binasına götürülen isimler arasında yer alan eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, elleri kelepçeli halde yürütülürken duruma yüksek sesle tepki gösterdi. Çevredekilere doğru bağıran Albayrak, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:"Örgüt başının memleketinde seçim kazananlara kelepçe takanlar utansın. İmamoğlu'na kelepçe takmayanlar, Şeref Albayrak'a kelepçe taktılar"