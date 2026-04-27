Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda 46 şüpheli adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa'da Halfeti Belediyesine yönelik düzenlenen ihale ve yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 50 şüpheliden 4'ü serbest bırakıldı, 46'sı Birecik Adliyesine sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin Halfeti Belediyesine yönelik yürüttüğü ihale ve yolsuzluk operasyonunda gözaltı süreci tamamlandı.

Operasyon kapsamında yakalanan ve aralarında eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu 50 zanlının emniyetteki işlemleri ve ifade alım süreçleri bitirildi. İfadeleri alınan zanlılardan 4'ü emniyet ekipleri tarafından serbest bırakılırken, geriye kalan 46 zanlı adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri tamamlanan 46 zanlı, polis ekiplerinin gözetiminde otobüslere bindirildi. Şüpheliler, adli sürecin devamı için Birecik ilçesine nakledildi. Birecik Adliyesine çıkartılan zanlıların polis eşliğinde araçlardan indirildiği ve ellerinde kelepçe bulunduğu görüldü.

ESKİ BAŞKAN ALBAYRAK'TAN ADLİYE ÖNÜNDE TEPKİ

Polis eşliğinde adliye binasına götürülen isimler arasında yer alan eski Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, elleri kelepçeli halde yürütülürken duruma yüksek sesle tepki gösterdi. Çevredekilere doğru bağıran Albayrak, sözlerinde şu ifadeleri kullandı:"Örgüt başının memleketinde seçim kazananlara kelepçe takanlar utansın. İmamoğlu'na kelepçe takmayanlar, Şeref Albayrak'a kelepçe taktılar"

Kene vakası can aldı: Tokat'ta 21 yaşındaki genç hayatını kaybettiKene vakası can aldı: Tokat'ta 21 yaşındaki genç hayatını kaybettiYurt
Adana ve çevresi için alarm! Bilim insanlarından 7’nin üzerinde deprem riski uyarısı geldiAdana ve çevresi için alarm! Bilim insanlarından 7’nin üzerinde deprem riski uyarısı geldiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Günün Manşetleri
Türkiye'den 221 tarihi eser Roma'da sergilenecek
Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
Vergi müfettişlerine yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi
İstanbul merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Borsa İstanbul, 'Tanınmış Borsa' olarak kabul edildi
Tahran’da okul müdürü ve öğretmenler o günü anlattı
İstanbul’da iki ilçede orman yangını...
Vatan Partisi Lideri Perinçek'ten kültürel yozlaşma tepkisi
TBMM'de yeni haftanın öne çıkan gündem başlıkları
Naci Görür’den uyarı: "Büyük bir depremi tetikleyebilir!"
Çok Okunanlar
BİM'de bahar temizliği kampanyası! BİM'de bahar temizliği kampanyası!
Adana ve çevresi için alarm! Adana ve çevresi için alarm!
En yüksek faiz oranı hangi bankada? En yüksek faiz oranı hangi bankada?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?