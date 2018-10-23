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Halid el-Falih: Suudi Arabistan kriz içerisinde
Halid el-Falih: Suudi Arabistan kriz içerisinde

Halid el-Falih: Suudi Arabistan kriz içerisinde

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih, "Kaşıkçı'nın öldürülmesi iğrenç bir durum ve Suudi Arabistan kriz içerisinde." dedi.

Halid el-Falih: Suudi Arabistan kriz içerisinde

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini, iğrenç bir hata olarak nitelendirerek ülkesinin bir krizden geçtiğini söyledi.

Başkent Riyad'daki "Çöldeki Davos" olarak adlandırılan "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı"nda yaptığı konuşmada Falih, "Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesi, gerekçelendirilemez iğrenç bir hata ve Suudi Arabistan bir krizden geçiyor." dedi. 

Kaşıkçı cinayetinin ardından alınan geniş çaplı uluslararası boykot kararları gölgesinde bu sabah başlayan Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı'nın üç gün sürmesi planlanıyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #suudi arabistan #enerji bakanı #halid el falih #cemal kaşıkçı
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