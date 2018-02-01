Halide Edip'in Yeni Zelanda arşivlerinden yeni görüntüleri ortaya çıktı. Videoda Halide Edip, Falih Rıfkı, Yakup Kadri, Adnan Adıvar, Mehmet Asım, Yusuf Tengirşenk bir arada görülüyor.

Halide Edip'in Yeni Zelanda arşivlerinden yeni görüntüleri ortaya çıktı.



Çevirmen Saadet Özen'in Twitter'dan paylaştığı görüntüde Halide Edip, Falih Rıfkı, Yakup Kadri, Adnan Adıvar, Mehmet Asım, Yusuf Tengirşenk bir arada görülüyor.



Özen Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Halide Edip, Falih Rıfkı, Yakup Kadri, Adnan Adıvar, Mehmet Asım, galiba Yusuf Tengirşenk bir arada. Büyük ihtimalle Batı Anadolu ' da savaş tahribatını tespit için kurulan Tetkik-i Mezalim Heyeti olarak kamera karşısındalar. Yeni Zelanda arşivlerinden çıktı film. Çok şaşkınım. Halide Edip, Falih Rıfkı, Yakup Kadri, Adnan Adıvar, Mehmet Asım, galiba Yusuf Tengirşenk bir arada. Büyük ihtimalle Batı Anadolu’da savaş tahribatını tespit için kurulan Tetkik-i Mezalim Heyeti olarak kamera karşısındalar. Yeni Zelanda arşivlerinden çıktı film. Bu sahne savaş filmlerinden bir kolajın içinden çıktı. Yakup Kadri’ye Yaban’ı yazdıran, bu heyetle birlikte Batı Anadolu’da gördükleri, dinledikleri. Yıl 1921-22. H. Edip, Falih Rıfkı ve Y. Kadri’nin izlenimlerini içeren “İzmir’den Bursa’ya” diye bir kitap da var." diye yazdı.



Özen ayrıca, "Sanırım bir gemi seyahati bu. Kameraman yanlarındaysa bu film bu kadarla kalmamıştır. Devamı mutlaka çıkar bir yerden. Arkada teşhis edemediğim iki kişi var, emin olamadım, kesinleştirebilirsem söylerim onları da." dedi.



Saadet Özen kimdir?

Saadet Özen 1972’de İstanbul’da doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. Bir süre turist rehberliği yaptı, ardından uzun süre Can Yayınları’nın Fransızca editörlüğünü yürüttü. Aralarında José Saramago, Yves Simon, Romain Gary, Fernando Pessoa, Paulo Coelho’nun bulunduğu çeşitli yazarların kitaplarını Türkçe’ye çevirdi.





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