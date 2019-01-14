Ulusal Kanal programcısı Halil Nebiler, Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarına Televizyon Gazetesi programından cevap verdi.

Trump'ın "Türkiye'nin ekonomisini mahvederiz" şeklinde yaptığı küstah açıklamaya gazeteci Halil Nebiler Ulusal Kanal ekranlarından cevap verdi.



"Trump'a Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sesleniyorum" diyerek sözlerine başlayan Nebiler, "Seni BOP haritasına gömeceğiz" ifadelerini kullandı



Halil Nebiler'in açıklaması şöyle:



Ben Trump'a Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sesleniyorum, Trump Bey Türkiye'yi tehdit etmekten vazgeçin. Ben ortalama bir maaşla bu televizyonda program yapan biriyim çünkü bizim patronumuz yok. Bizim patronumuz millet. Millet ne verirse o. Her gün baklava börek yedirmez ama karnını aç bırakmaz. Saraylarda yaşatmaz ama başını sokacak bir yer bulur sana Türk Milleti. İşte o yüzden söylüyorum böyle biri olarak, eğer bu tehdidini gerçekleştirmeye kalkarsan, Türkiye'nin beka sorunuyla ilgili o operasyonunu böyle bir tehditle engellemeye kalarksan ben Türkiye Cumhuriyetinin, Büyük Millet Meclisinin ordularına yürüyün derim ve o maaşın yarısından vazgeçerim. Sen kimi tehdit ediyorsun? Burası Anadolu. Kimleri görmüş bu Anadolu. "ne İskender takmışım ne Sultan Murat" diyor Ahmet Arif bir şiirinde Anadolu için. Senden mi korkacağız? Ekonomiyi mahvedermiş, zaten denedin bir daha dene. Ama bizde senin Batı Asya'daki bütün piyonlarını süpüreceğiz. o haritaya, o Büyük Ortadoğu Projesi hartasına seni gömeceğiz. Elinden ne geliyorsa yap.



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