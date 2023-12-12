Halil Umut Meler'e Saldırıyla İlgili Ankaragücü Başkanı Faruk Koca Adliyede

Hakem Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında olduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Hakem Meler'in yere düşmesi sonrası Faruk Koca'nın yatışmadığı ve hakeme tekme attığı da görüldü.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa buradan da özel bir hastane kaldırıldı.

Meler maçın 50. dakikasında MKE Ankaragücü'nden Ali Sowe'u ikinci sarı kartla oyundan atmıştı. Bu karar tribünlerden büyük tepki topladı. Çaykur Rizespor da maçın son dakikasında gol bularak 1 puan aldı. Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, olağanüstü toplandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olağanüstü toplantının ardından tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıklayan Büyükekşi, "Bu gece Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya karışan herkes bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maçın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme yumruk attığı, daha sonra sahaya inen taraftarların yerde yaralı halde yatan hakemi tekmeleyerek darbettikleri olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hastanede tedavi altına alındığını tedavisinin ardından ise gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceğini duyurmuş soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de gözaltına alındığını açıklamıştı. Öte yandan AK Parti, hakem Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan eski milletvekili ve MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu. AK Parti'den yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Meler'e saldırıda bulunan Koca'nın partiden ihracı istemiyle disipline sevk edildiği, konunun Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) görüşüleceği belirtildi.