Halit Güleç tutuklandı
Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı. Güleç, zimmetine para geçirmekle suçlandı.
GÜNDEM 13.02.2020, 18:50 13.02.2020, 19:05
Tutuklandı, "alnımız ak" dedi. Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit G. tutuklandı.
Gözaltında bulunan 3 şüpheliden, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye böyle götürüldü.
Savcılıktaki sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Halit Güleç cezaevine gönderildi.
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