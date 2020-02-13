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Halit Güleç tutuklandı

Yalova Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç tutuklandı. Güleç, zimmetine para geçirmekle suçlandı.

GÜNDEM 13.02.2020, 18:50 13.02.2020, 19:05
Halit Güleç tutuklandı

Tutuklandı, "alnımız ak" dedi. Yalova Belediyesinde bir çalışanın zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Halit G. tutuklandı.

Gözaltında bulunan 3 şüpheliden, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yalova Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye böyle götürüldü.

Savcılıktaki sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Halit Güleç cezaevine gönderildi.

ulusal.com.tr

#yalova #Halit Güleç
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