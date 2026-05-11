Halıya sarılıp denize atılmıştı... Sedef Güler davasında karar açıklandı

Büyükçekmece'de denizde cesedi bulunan Sedef Güler davasında yargılama süreci tamamlandı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kararını açıklayan heyet, sanık Yavuz Güngör'ü "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Cinayete yardım ettiği belirlenen Fırat Baykara'ya ise 18 yıl hapis cezası verildi. Firari sanık Yiğit Hüseyin Ayvalık'ın dosyası ise ayrıldı.

"BEN KİMSEYİ ÖLDÜRMEDİM"

Duruşma salonunda gergin anlar yaşanırken, sanıkların son sözleri dikkat çekti. Sanık Fırat Baykara savunmasında, "Cinayeti işlemedim, suçsuzum. Pişmanım. Ben kimseyi öldürmedim." ifadelerini kullandı. Diğer sanık Yavuz Güngör ise Sedef Güler'e bir şey yapmadığını, saçına bile zarar vermediğini öne sürerek suçsuz olduğunu savundu.

MÜŞTEKİ ANNE GÜLİZAR SEZER İSE MAHKEMEYE ŞÖYLE SESLENDİ:

"Sanıkların gün yüzü görmelerini istemiyorum. Benim çocuğum çok masumdu. Adil karar verilsin."

Mahkeme Başkanından Çarpıcı Şerh

Mahkeme kararı oy çokluğuyla alınırken, mahkeme başkanının karara koyduğu muhalefet şerhi gerekçeleriyle ses getirdi. Başkan, delil yetersizliğine vurgu yaparak Yavuz Güngör'ün eyleminin "bilinçli taksirle öldürme" olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Fırat Baykara için ise sanığın sadece "suç delillerini gizlemek veya yok etmek" suçundan cezalandırılması gerektiğini savundu.

Başkanın şerhinde yer alan şu ifadeler davanın vehametini bir kez daha ortaya koydu:

"Sanıklar Yavuz ve Fırat, yeryüzündeki hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği şekilde maktulün cesedini bulunamaz hale getirmeye çalışmışlardır. Maktulün ölüm şeklinin ve cesedinin yok edilmeye çalışılması yönteminin tüm insanlık nezdinde yaralayıcı izler bıraktığı, sanıkların 'kötü' olarak nitelendirilebilecek bir insandan dahi daha aşağılık hareketler sergileyerek eylemlerini gerçekleştirdikleri izahtan varestedir."

"EVLADIMIN HAKKI YARIM VERİLDİ"

Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan anne Gülizar Sezer, adaletin tam olarak sağlanmadığını düşündüğünü belirterek, "Ben bugün evladımın yarısını gökyüzüne gönderebildim. İştirak halinde olan kişilerin birkaçı dışarıda. Adaletin tam sağlanmasını istiyorum. Hepsinin bir an önce içeriye girip, o cezayı almalarını ve bütün gerçeklerin ortaya çıkarak, benim evladımın hakkının bana yarım değil, tam olarak verilmesini istiyorum." dedi.