Halk sağlığıyla böyle oynadılar: Şüpheli minibüsten 176 kilogram tarihi geçmiş sucuk çıktı

Antalya’nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen rutin denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan bir minibüste, satışa hazır halde 176 kilogram son kullanma tarihi geçmiş ve küflenmiş sucuk bulundu.

Yayınlanma:

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, kapalı kasa bir minibüs şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere satışa hazır halde bulundurulan 176 kilogram son kullanma tarihi geçmiş sucuk ele geçirildi.

KÜFLENMİŞ VE ETİKETLERİ MEVZUATA AYKIRI

Ekiplerin ele geçirilen ürünler üzerinde yaptığı incelemelerde, sucukların yalnızca son kullanma tarihlerinin geçmediği, aynı zamanda ürünlerin üzerinde küflenmeler oluştuğu belirlendi. Kontrollerde ayrıca sucukların üzerindeki etiketlerin gıda mevzuatına aykırı şekilde düzenlendiği tespit edildi.

Halk sağlığını doğrudan riske atan gıda maddelerine ekipler tarafından anında el konuldu. Söz konusu sucuklar, jandarma ekiplerinin gözetimi altında imha edildi. Yetkililer, bozulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş bu tür ürünlerin piyasaya sürülmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda bilgilendirmede bulundu.

ŞÜPHELİ HAKKINDA İDARİ İŞLEM BAŞLATILDI

Tarihi geçmiş ürünleri satmaya çalışan şahıs hakkında idari işlem başlatıldı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, bölgede gıda güvenliğini sağlamak adına denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Yetkililer, vatandaşları da şüpheli durumlarda ilgili kurumlara ihbarda bulunmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

antalya
