Halk TV'de yayınlanan 'Türkiye Nereye' programında S-400'lerin bir darbe durumunda Türk uçaklarının vurulması için alındığı savunuldu.

Halk TV'de S-400 alımı masaya yatırıldı. Fatih Ertürk'ün sunduğu programın konukları eski CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan ve gazeteci Zeynep Gürcanlı'ydı.



Zeynep Gürcanlı yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Füze yazılımı önemli. S-400 füzeleri asla bir Rus uçağını, füzesini vurmaz. O füze öyle bir füze ki, Suriye uçaklarını vurmayacak, kimi vuracak, Yunan uçağını vuracak. Neden, çünkü NATO uçağı. Biz NATO üyesi bir ülke olarak NATO'ya karşı füze alıyoruz. Yunanistan'dan şu anda ciddi bir tehdit değerlendirmesi yok. Aslında o füzeler niye alındı: 15 Temmuz'un etkisi. Biz Amerikan uçağı kullanıyoruz. 15 Temmuz'da uçaklar bombaladı ya, bir darbe daha olursa biz kendi uçağımızı vuracağız o füzelerle. O yüzden Saray'ın etrafına kuracaklarını düşünüyorum. Götürüp de onu Kars'a ya da Edirne'ye koymayacaklar. Çünkü sen o füzeyle Suriye uçağını, İran uçağını vuramazsın."



Ömer Süha Aldan ise "S-400'leri kime karşı kullanacağız" sorusunu sorarak şunları söyledi: "400 kilometrelik menzile bir bakalım. Türkiye'yi acaba başka bir tuzağa mı düşürmeye çalışıyorlar? Ona da hassas olmak lazım. Oradan füze al, buradan uçak al..."