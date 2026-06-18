Halkalı-Arnavutköy metro hattı yarın açılıyor: İki ilçe arası 57 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yarın hizmete açılacak olan Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nın Halkalı-Arnavutköy kesiminde saha incelemelerinde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanma sürecine ve kentin ulaşım altyapısına sağlayacağı katkılara ilişkin bilgileri paylaştı.

Uraloğlu, hattın açılış detaylarını şu ifadelerle aktardı: “Yarın, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle; İstanbul’un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracak 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye’nin en uzun ve en hızlı Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattının son etabı Halkalı-Arnavutköy kesimini hizmete sunarak; İstanbul’un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayacağız.”

Büyükşehirlerdeki ulaşım problemlerinin kalıcı çözümünün yeraltı raylı sistemlerini yaygınlaştırmaktan geçtiğini belirten Uraloğlu, İstanbul'un sosyo-ekonomik dinamiklerini biyolojik bir benzetmeyle tanımladı. Uraloğlu, raylı sistemlerin bu yapıdaki kritik rolünü vurgulayarak konuya ilişkin değerlendirmesinde “Bakın İstanbul gibi büyük metropoller, milyonlarca insanın hayat ritmini, ticaret akışını, üretim gücünü ve ekonomik nabzını tek bir bedende birleştiren dev canlılar gibidir. Kent içi raylı sistemler de bu yaşayan sisteminin en kritik ve vazgeçilmez parçasıdır.” dedi.

''EKONOMİK CANLILIK YÜKSELECEK''

Raylı sistemlerin sadece A noktasından B noktasına yolcu taşıyan bir ulaşım modu olmadığını, modern şehirlerin sürdürülebilir büyümesi ve vizyonu için temel direk vazifesi gördüğünü ifade eden Bakan Uraloğlu, bu yatırımların sosyal ve çevresel etkilerine de dikkat çekti. Sistemlerin dokunduğu bölgelerde oluşturacağı ekonomik hareketliliği detaylandıran Uraloğlu “Trafik keşmekeşini ortadan kaldırarak insanlara değerli zamanlarını geri verir. Bu zaman, sevdikleriyle daha kaliteli anlar yaşamalarına, aileleriyle daha sık bir araya gelmelerine ve kendilerine, hobilerine, sağlıklarına daha fazla vakit ayırmalarına imkân tanır. Çevreye duyarlı teknolojileriyle hava kirliliğini önemli ölçüde azaltır, karbon ayak izini küçültür ve çocuklarımızın, torunlarımızın yaşayacağı daha temiz bir doğaya katkı sağlar. Ayrıca yeni hatlar ve istasyonlar, dokunduğu her bölgenin ekonomik canlılığını yükseltir; gayrimenkul değerlerini artırır, yeni istihdam alanları oluşturur ve ticareti canlandırır.” ifadelerini kullandı.

Hız, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik ekseninde raylı sistemlerin 21. yüzyıl şehirleri için olmazsa olmaz bir altyapı olduğunu anlatan Uraloğlu, Bakanlığın Türkiye genelindeki kent içi raylı sistem yatırımlarının mevcut tablosunu açıkladı. Devam eden ve planlanan inşa süreçlerine ilişkin istatistikleri paylaşan Uraloğlu, şu verileri aktardı: “Ülkemizde yarın açılışını gerçekleştireceğimiz Halkalı -Arnavutköy kesimi ile birlikte 1.058 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 452 kilometresini Bakanlık olarak biz inşa ettik. Şu anda da 116 kilometrelik yeni hat yapımlarımız sürüyor. 283 kilometrelik yeni hattımız ise planlama aşamasındadır.”

''RAYLI SİSTEM HATTI UZUNLUĞU 180 KM'YE ULAŞTI''

İstanbul trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın tek yolunun güçlü bir raylı sistem ağı kurmak olduğunu vurgulayan Uraloğlu, kente bugüne kadar yapılan yatırımları hatırlattı. Geçmişte Marmaray ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı gibi projeler hayata geçirilmişti. Uraloğlu son durumu “Bu doğrultuda bugüne kadar; asrın projesi MARMARAY ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile birlikte Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosu ve yarın açılışını gerçekleştireceğimiz 22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimi ile birlikte Bakanlığımızca İstanbul’a kazandırılan toplam raylı sistem hattı uzunluğu 180 kilometreye ulaştı.” sözleriyle özetledi.

Bakan Uraloğlu, inşası süren yeni hatların bitmesiyle ulaşılacak toplam kapasiteyi de şu sözlerle aktardı:“Şu anda 4,5 km uzunluğundaki Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’mızla birlikte bu hattı Ümraniye Spor Köyü’ne kadar uzatacak 6,3 km’lik Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı olmak üzere; Yaklaşık 11 kilometre hatta daha çalışmalarımız sürüyor. Bu hatlarımızda tamamlandığında İstanbul genelinde Bakanlık olarak inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu yaklaşık 191 kilometreye ulaşacaktır.”

DÜNYANIN EN UZUNLARINDAN BİRİ!

Bakan Uraloğlu, toplamda 16 istasyondan oluşan ve 69 kilometre uzunluğa sahip Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Projesi'nin inşa sürecinin detaylarına da değindi. Proje, İstanbul Havalimanı merkeze alınarak iki ayrı kol üzerinden yürütüldü. Bu kollar, 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31,5 kilometre uzunluğundaki Halkalı-İstanbul Havalimanı güzergahlarından oluştu. Kesintisiz bağlantı sağlayacak dev hattın, Gayrettepe'den Arnavutköy'e kadar olan 47 kilometrelik kısmı önceki yıllarda hizmete alınmıştı. Yarın kullanıma açılacak yeni bölümle ilgili konuşan Uraloğlu, ''Yarın hizmete açacağımız Halkalı-Arnavutköy Kesimi ile 69 km uzunluğuyla tamamı yeraltında olan metro sınıfında; Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından birini tamamlamış olduk.” dedi.

Hattın yarın açılışı gerçekleştirilecek olan son kesimi toplam 22 kilometrelik bir alanı kapsıyor ve güzergah üzerinde Başakşehir sınırlarındaki İbn Haldun Üniversite, Kayaşehir ve Olimpiyatköy İstasyonları ile Küçükçekmece sınırları dahilindeki Halkalı Stadı ve Halkalı olarak 5 yeni istasyon barındırıyor.

DEV ENTEGRASYONLA MESAFELER ERİDİ

Yeni istasyonların devreye girmesi, kentteki mevcut ve inşası süren diğer ulaşım ağlarıyla büyük bir entegrasyon ağı oluşturuyor. Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre, sağlanan bağlantılar sayesinde İstanbul içindeki seyahat süreleri ciddi oranda düşecek. Uraloğlu, “Kayaşehir İstasyonunda; Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonunda; Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda; yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonunda ise Yüksek Hızlı Tren Hatları, Halkalı-Bahçeşehir Banliyö Hattı, Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağladık. Bu entegrasyonlar sayesinde de; Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını: 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat etmeye başlayacağız.” ifadelerini kaydetti.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, özellikle Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde ikamet eden yaklaşık 1,5 milyon vatandaş, doğrudan Halkalı ile Gayrettepe arasında seyahat etme imkanına kavuşuyor.

Uraloğlu, yarın tam kapasiteyle hizmete girecek olan metro hattının uzun vadeli ekonomik getirilerini de paylaştı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, hattın 2043 yılına kadar olan projeksiyonda yollarda geçen zamandan tam 117 milyon saat tasarruf sağlaması bekleniyor. Bu ciddi zaman tasarrufunun yanı sıra, karayolu bakım ve işletme maliyetlerindeki azalma da hesaba katıldığında, projenin Türkiye ekonomisine sağlayacağı toplam kazancın 935 milyon avroya ulaşacağı öngörülüyor.

YER ALTINDA İLKLERİN PROJESİ

Proje, hem yapım aşamasındaki istatistikleri hem de kullanılan yerli teknolojileriyle öne çıkıyor. Hattın sahip olduğu yapısal özellikleri ve inşaat sürecinde ulaşılan kilometre taşlarını anlatan Uraloğlu, “Örneğin 72 metre ile Türkiye’nin en derin metrosu Gayrettepe İstasyonunu bu proje içerisinde inşa ettik. Türkiye’de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM’i aynı anda kullandık. Ve TBM ilerlemelerinde; günde 64,5 metre, haftada 306 metre, ayda 1.233 metre kazı ile dünya rekorları kırdık. Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projemizin teknolojik altyapısı ve araçları da Ülkemizin yerli ve milli üretim gücünü yansıtıyor. Çünkü projemiz 69 km ile Türkiye’nin en uzun metro hattı olduğu gibi Türkiye’nin sürücüsüz en hızlı ve uzun hattı da oldu. İlk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu hattımızda kullandık.” ifadelerini kullandı.

TAM OTOMATİK SÜRÜCÜSÜZ SİSTEME GEÇİLİYOR

Yeni ulaşım ağında kullanılacak araç filosu da Türkiye'nin yerli üretim kapasitesini sahaya yansıtıyor. Hatta işleyecek araçların donanımından, operasyonel hızından ve yolcu kapasitesinden bahseden Bakan Uraloğlu, sistemin teknik yeterliliği hakkında şu açıklamayı yaptı:“Toplam 25 setten oluşan 100 adet metro aracı işleteceğimiz hattımızda, araçlarımızın ilk 10 seti sürücülü olarak, kalan 15 set ise Türkiye’de tamamen sürücüsüz standartta üretilmiştir. Yine, ASELSAN tarafından üretilen yerli sinyalizasyon sistemiyle donatılan araçlarımız, tasarım hızı saatte 132 km olup işletmede saatte 120 km hıza ulaşacak ve her bir set 1.142 yolcu taşıma kapasitesine sahip olacaktır. Yarın itibarıyla bu hattın tamamlanmasıyla birlikte işletmemizi tam otomatik sürücüsüz sisteme geçiriyoruz. Böylece hem daha yüksek kapasite hem de daha yüksek güvenlik ve konfor sunacağız.”

Hayata geçirilen dev yatırım, yalnızca bir raylı ulaşım altyapısı olarak değil, kentin tüm ulaşım dinamiklerini birbirine entegre eden merkezi bir ağ olarak değerlendiriliyor. Projenin İstanbul ulaşımı ve Türk mühendisliği için taşıdığı anlama vurgu yapan Uraloğlu, “ İstanbul’un Avrupa Yakası’nın kalbinde bir yüzük gibi; batısını doğusuyla, kuzeyini güneyiyle kesintisiz bir ring ile birleştiren, kentin nabzını güçlendiren ve tüm parçalarını birbirine sımsıkı bağlayan muhteşem bir eser haline gelmiştir. Araç trafiğini azaltan, insanımızın yaşam kalitesini yükselten, yeşil ve sürdürülebilir bir ulaşım vizyonunun en somut örneğidir. Aynı zamanda Türk mühendisliğinin, yerli ve milli teknolojinin de zaferidir.” ifadelerini kaydetti.