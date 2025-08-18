Halkbank’tan açıklama geldi: “Bodrum’da parti” haberleri gerçeği yansıtmıyor

Halkbank, Sözcü Gazetesi’nde yer alan “Bodrum’da lüks doğum günü partisi” iddialarına yazılı bir açıklama ile yanıt verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:

Halkbank tarafından yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi’ne ait yazılı ve sosyal medya kanalları ile bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sözcü Gazetesine ait yazılı ve sosyal medya kanalları ile bazı sosyal medya hesaplarında Bankamız Genel Müdürü olduğu iddia edilerek, Bodrum’da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankamız Genel Müdürünün katıldığı yönündeki haber ve paylaşımlar gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalardır.

Bankamızın ve Bankamız Genel Müdürünün güven ve itibarını sarsacak nitelikte olan; haksız, yalan, mesnetsiz haber ve yorumlar ile ilgili olarak tüm yasal haklarımızın kullanılacağını Kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

halkbank
