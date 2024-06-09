Hallac-ı Mansur kimdir? Aziz Yıldırım, Ali Koç'a "Hallac-ı Mansur'u oku" dedi

Hallac-ı Mansur, İslam tarihinin en renkli ve tartışmalı figürlerinden isimlerinden biri olmuştur.

858 yılında İran'ın Fars eyaletinde doğmuş ve 922 yılında Bağdat'ta idam edilmiştir. Asıl adı Ebû’l Moğıt Huseyn bin Mansûr bin Mehemmed Beyzâvvî olan Hallac-ı Mansur, sufizm tarihi içerisinde önemli bir yere sahiptir.

Hayatının büyük bir kısmını sufizm öğretisi üzerine çalışarak geçiren Hallac-ı Mansur, özellikle "Enel-Hak" (Ben Hak'kım) ifadesiyle tanınır. Bu ifade, onun mistik birleşme ve Tanrı ile olan bütünlüğü vurgulayan öğretisinin bir parçasıdır. Ancak bu ifade, dönemin İslam otoriteleri tarafından zındıklık ve kafirlikle suçlanmasına yol açmıştır. Uzun süren bir soruşturma sonucunda Abbasi Halifesi Muktedir Bi’llâh'ın emriyle idam edilmiştir.

Hallac-ı Mansur'un öğretileri, İslam dünyasında geniş bir yankı uyandırmış ve onun şehadeti, onu bir şehit ve mistik bir kahraman olarak popülerleştirmiştir. Onun eserleri ve düşünceleri, İslam mistisizminin anlaşılması ve yorumlanmasında önemli bir rol oynamıştır. Hallac-ı Mansur, aynı zamanda birçok şiir ve yazının da yazarıdır.

Onun hayatı ve öğretileri, sufizm ve İslam düşüncesinin daha derinlemesine incelenmesi için ilham kaynağı olmaya devam etmektedir.