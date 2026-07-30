Haluk Levent 70 milyon lira borç mu aldı? Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında Nejdet Kuy'un ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde nöbetçi ceza hakimliğine çıkarılan Pegas Global A.Ş. yetkilisi Nejdet Kuy, savcılıkta verdiği ifadede dernek ile yapılan konteyner ve çelik yapı sözleşmelerine dair detayları paylaştı. Üretim ve teslimat süreçlerinin eksiksiz tamamlandığını belirten Kuy, "Ben bu süreçte dernekten hak etmediğim 1 kuruş bile almadım" dedi.

AKRABA ARACILIĞIYLA GELEN 800 KONTEYNERLİK İLK İMZA

Soruşturma dosyasına giren ifadelere göre, şirket yetkilisi ile Ahbap Derneği arasındaki ilk temas, Kuy'un akrabası Cemil Yeşil aracılığıyla kuruldu. Derneğin deprem bölgesindeki ihtiyacı üzerine taraflar ilk etapta 800 adet konteyner için sözleşme imzaladı. Üretilen konteynerleri doğrudan afet koordinasyon merkezindeki yetkililere teslim ettiğini aktaran Kuy, "800 adet konteyneri belirtilen sürede tamamladım. Hepsini teslim tesellüm tutanaklarıyla teslim ettim. Faturaları kesildi, KDV’leri ödendi. Bu süreçte Haluk Levent ile tanışmadım bile" ifadelerini kullandı.

İlk teslimatın ardından dernek, Pegas Global'den 2 bin 600 konteyner daha talep etti. Günde 50 ila 55 konteyner üreterek bu talebi karşıladığını belirten şirket yetkilisi, daha sonra 352 konutluk çelik yapı projesi için teklif vererek yeni bir sözleşmeye imza attı. Bugüne kadar dernekten aldığı toplam ödemenin faturalarla uyumlu olduğunu savunan Kuy, asıl krizin çelik konut projesi için yapılan peşin ödeme sonrasında başladığını iddia etti. İfadeye göre, Cemil Yeşil ve Aytaç Ağadağ, Haluk Levent'in borç talebi olduğunu şirket yetkilisine iletti.

Kuy, talep edilen miktar doğrultusunda gerçekleştirdiği para transferlerini, "Bu paradan Cemil Yeşil’in şirketi CY Motor’a 55 milyon lira gönderdim. Ayrıca 15 milyon lirayı nakit çekerek kendilerine verdim" şeklinde açıkladı. Bu transferlerin ardından Haluk Levent ile ilk kez görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Kuy, "Bana Pegas Global’den 70 milyon lira borç aldığını, bunu geri ödeyeceğini söyledi" dedi.

KARŞILIKSIZ ÇEKLER VE YENİDEN BORÇ İSTEĞİ

İlerleyen dönemde alacağının tahsili amacıyla Haluk Levent ile yüz yüze de görüştüğünü aktaran Nejdet Kuy, teslim aldığı çeklerin bir kısmında sorun yaşandığını belirtti. Sürece Yeliz Kaya isminin de dahil olduğunu ifade eden Kuy şunları söyledi: "Bana 4-5 çek verdi. Bunlardan 2-3 tanesi karşılıksız çıktı. Tahsil ettiğim çeklerden sonra yeniden borç istedi. Yeliz Kaya’ya gönderdiğim paralar da bu süreçle ilgilidir"

"MANİPÜLASYONLAR YÜZÜNDEN BUGÜN BURADAYIM"

Kuy, bugüne kadar toplam 3 bin 400 konteyner, 56 konut, 4 okul ve bir gençlik merkezinin inşasını bitirdiğini kaydetti. Belgelerinin incelenmeye açık olduğunu vurgulayan Kuy, "Ben bu süreçte dernekten hak etmediğim 1 kuruş bile almadım. Haluk Levent’in manipülasyonları ile kendisine borç vermek zorunda kaldığım için bugün buradayım. Bütün belgelerim ve faturalarım denetime açıktır" dedi.