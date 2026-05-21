Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı! Yoğun bakıma alındı

Eskişehir’deki yoğun ilgi gören konserinin ardından AFAD ile gerçekleştireceği bir toplantı için Ankara’ya doğru yola çıkan 57 yaşındaki sanatçı, yolculuk sırasında aniden fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Levent’in mide kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

YOLCULUK SIRASINDA FENALAŞTI: GAZİ ÜNİVERSİTESİ'NDE YOĞUN BAKIM ALARMI

Eskişehir konserinin ardından vakit kaybetmeden Ankara'ya doğru hareket eden Haluk Levent, yolda şiddetli rahatsızlık hissetmesi üzerine korumaları ve yakın ekibi tarafından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Acil serviste yapılan ilk klinik muayene, tetkikler ve endoskopi incelemesinin ardından, ünlü sanatçının mide kanaması geçirdiği saptandı. Hayati risk ve komplikasyon ihtimaline karşı doktorlar tarafından derhal yoğun bakım servisinde müşahede altına alınan 57 yaşındaki Haluk Levent'in tedavisine ve kanama durdurma prosedürlerine titizlikle devam edildiği bildirildi. Sanatçının hayranları ve yakın dostları hastane önünde gelecek iyi haberi bekliyor.

AHBAP DERNEĞİ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA: "SAĞLIK DURUMU KONTROL ALTINDA"

Haluk Levent'in kurucusu ve genel başkanı olduğu AHBAP Derneği, sosyal medyada hızla yayılan bilgi kirliliğinin ve asılsız iddiaların önüne geçmek amacıyla kurumsal hesaplarından yazılı bir açıklama yayınladı.

Sanatçının sağlık sürecinin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumuyla ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini ve sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Tarafımıza ulaşan net ve güncel bilgiler doğrultusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Şu an için resmî kaynaklar dışındaki paylaşımlara karşı dikkatli olunmasını rica eder, Genel Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.''