Ünlü sanatçı Haluk Levent, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapacağı mitinge katılma kararı aldı

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'liler, 8 Eylül 2019 Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda büyük bir miting yapacak.



EYT'lilerin binlerce mesajı sonrası ünlü sanatçı Haluk Levent, EYT'lilerin mitingine katılma kararı aldı.



Haluk Levent, şunları paylaştı:



"EYT’liler rüyama girdiniz dün.



Bitirdiniz ülen beni.



Binlerce twit atmışsınız!



Ama size üzücü bir haberim var!



Geliyorum o gün yanınıza!"



ulusal.com.tr



