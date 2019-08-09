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Haluk Levent, EYT mitingine geliyor - Son dakika 9 Ağustos 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Ünlü sanatçı Haluk Levent, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapacağı mitinge katılma kararı aldı

Haluk Levent, EYT mitingine geliyor - Son dakika 9 Ağustos 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'liler, 8 Eylül 2019 Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda büyük bir miting yapacak.

EYT'lilerin binlerce mesajı sonrası ünlü sanatçı Haluk Levent, EYT'lilerin mitingine katılma kararı aldı.

Haluk Levent, şunları paylaştı:

"EYT’liler rüyama girdiniz dün. 

Bitirdiniz ülen beni.

Binlerce twit atmışsınız!

Ama size üzücü bir haberim var!

Geliyorum o gün yanınıza!"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #Haluk Levent
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