Emeklilikte yaşa takılanların EYT'liler, 8 Eylül 2019 Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda büyük bir miting yapacak.
EYT'lilerin binlerce mesajı sonrası ünlü sanatçı Haluk Levent, EYT'lilerin mitingine katılma kararı aldı.
Haluk Levent, şunları paylaştı:
"EYT’liler rüyama girdiniz dün.
Bitirdiniz ülen beni.
Binlerce twit atmışsınız!
Ama size üzücü bir haberim var!
Geliyorum o gün yanınıza!"
ulusal.com.tr
Ünlü sanatçı Haluk Levent, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapacağı mitinge katılma kararı aldı
Emeklilikte yaşa takılanların EYT'liler, 8 Eylül 2019 Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda büyük bir miting yapacak.