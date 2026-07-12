İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ahbap Derneği’nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi.