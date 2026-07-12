Haluk Levent hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Ahbap Derneği’nin faaliyetleri ve yürütülen siber/mali süreçlerle ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Soruşturma dosyasını inceleyen savcılık, toplanan deliller ve ifadeler doğrultusunda Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında gözaltı talimatı verdi.

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Haluk Levent gözaltı
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