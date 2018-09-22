Sanatçı Haluk Levent, uzun süredir yürüttüğü AHBAP Başkanlığını bıraktığını duyurdu. Levent 'linç yeme akabinde kızdım biraz, kendime de kızdım ve istifa ettim' dedi.

Şarkıcı Haluk Levent, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) hareketinin başkanlığını bırakacağını açıkladı. Levent’in, Kocaeli-Körfez’de oğluna okul pantolonu alamadığı için intihar eden baba için “Kaymakamlığa gitseydi, bu sorun çözülürdü” paylaşımı tepki toplantı. ‘Yanlış anlaşıldığını’ belirten Levent kendisine gelen küfürlerin beğenilmesine de tepki gösterdi.



‘EKSİKLİĞİ GÖSTERİYOR’



‘Yanlış anlaşıldım, özür dilerim’ diyen Haluk Levent “Gecenin özeti; ‘Valiliğe gitseydi ölmezdi’ diye kaba bir anlam çıkartılıyor. Tweetlerden böyle bir anlam çıkarılır mı? Evet çıkarılır. Tepkiler de bu yüzden zaten. Ama ‘baba gururundan gidememiş bile’ dedim. Sorunun çözümü valilikler demedim. Yine de yanlış anlaşıldım özür dilerim. Böyle bir yanlış anlaşılmaya sebep verdiğim için AHBAP başkanlığını an itibariyle bırakıyorum. 3 ay beklemeye gerek yok. Bir kişinin bana ana avrat küfrünü 1300 kişinin beğenmesi eksikliğin bende olduğunu gösteriyor.” paylaşımında bulundu.



Sosyal medyadan da bir video paylaşan Levent “Dün akşam maalesef üzücü bir haber aldık. Kocaeli’nde bir baba intihar etmiş. Çok zor koşullarda olduğunu düşündük. Ben de bir tweet attım. Bu babanın üzüntüsünü içimizde yaşıyoruz. Ama AHBAP Platformu olarak AHBAP Kocaeli olarak kesinlikle, ‘bu babamızın bıraktığı çocuklarımıza yardımcı olacağız’ dedik. Çok güzel tepkiler geldi. Ancak bu arada ‘Valiliğin yapmadığını, kaymakamlığın yapmadığını siz yapıyorsunuz’ gibi şeyler de oldu. Ben de o tweetin ardından ‘arkadaşlar devleti de küçümsemeyin, valilikler bir çok şeyi yapmıştır, yapıyordur, babamız da gitmiş olsaydı yardım alırdı, onuruna yediremedi’ gibi bir tweet attım. Bu arada bir yanlış anlaşılma var. Yanlış anlaşılmaya sebebiyet verdim doğru. Ama düşüncem o değildi. Bu nedenle baya bir linç yedim. Zaten 3 aya kadar bırakacaktım. Bu linç yeme akabinde kızdım biraz, kendime de kızdım ve istifa ettim. Bunun dışında yapılacak, çizilecek şeylere itibar etmeyin. Yarım kalan tüm işler sürecek. Ben de AHBAP yönetim kurulundayım, sadece ön yüzü olmayı bıraktım” açıklaması yaptı.