Haluk Levent sahnede fenalaştı! "Özür dilerim..." diyerek konseri yarıda kesti

Mide kanaması nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ve 22 Mayıs'ta taburcu edilen sanatçı Haluk Levent, Tokat'ta verdiği konser sırasında yeniden sağlık sorunu yaşadı. Sahnedeyken rahatsızlanan Levent, şarkısını yarıda keserek izleyicilere durumunu anlattı.

HALUK LEVENT'TEN SEYİRCİLERE ŞOK AÇIKLAMA

Konser sırasında seyircilere seslenen Haluk Levent, yaşadığı rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Özür dilerim, yaklaşık 10 dakikadır midem acayip ağrıyor. Biraz nefes almam gerekiyor, dinlenip geri geleceğim.”

Sanatçının açıklamasının ardından izleyiciler alkışlarla destek verdi.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda mide kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Haluk Levent, sağlık durumunun düzelmesinin ardından taburcu edilmişti.

Ancak Tokat'taki konser sırasında yeniden rahatsızlanan sanatçının, yaşadığı mide ağrısı nedeniyle sahneden ayrıldığı öğrenildi. Haluk Levent, fenalaştığını hissedince konserine ara vermek zorunda kaldı. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama ise henüz yapılmadı.