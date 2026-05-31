Haluk Levent sahnede fenalaştı! "Özür dilerim..." diyerek konseri yarıda kesti

Yakın zamanda geçirdiği ciddi rahatsızlığın ardından hastaneden taburcu olan ünlü sanatçı Haluk Levent, Tokat'taki konseri sırasında sevenlerini korkutan anlar yaşadı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Haluk Levent sahnede fenalaştı! "Özür dilerim..." diyerek konseri yarıda kesti
Yayınlanma:

Mide kanaması nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ve 22 Mayıs'ta taburcu edilen sanatçı Haluk Levent, Tokat'ta verdiği konser sırasında yeniden sağlık sorunu yaşadı. Sahnedeyken rahatsızlanan Levent, şarkısını yarıda keserek izleyicilere durumunu anlattı.

HALUK LEVENT'TEN SEYİRCİLERE ŞOK AÇIKLAMA

Konser sırasında seyircilere seslenen Haluk Levent, yaşadığı rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi:

“Özür dilerim, yaklaşık 10 dakikadır midem acayip ağrıyor. Biraz nefes almam gerekiyor, dinlenip geri geleceğim.”

Sanatçının açıklamasının ardından izleyiciler alkışlarla destek verdi.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda mide kanaması geçiren ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Haluk Levent, sağlık durumunun düzelmesinin ardından taburcu edilmişti.

Ancak Tokat'taki konser sırasında yeniden rahatsızlanan sanatçının, yaşadığı mide ağrısı nedeniyle sahneden ayrıldığı öğrenildi. Haluk Levent, fenalaştığını hissedince konserine ara vermek zorunda kaldı. Sanatçının sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama ise henüz yapılmadı.

İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Deniz ortasında alevler yükseldiİstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Deniz ortasında alevler yükseldiGündem
Can kaybı artıyor, salgının boyutu korkunç! Bilim dünyası alarmdaCan kaybı artıyor, salgının boyutu korkunç! Bilim dünyası alarmdaDünya
Polisten kaçan alkollü sürücüden akıl almaz bahane: "Anksiyetem tuttu"Polisten kaçan alkollü sürücüden akıl almaz bahane: "Anksiyetem tuttu"Gündem
Haluk Levent konser
Günün Manşetleri
Can kaybı artıyor, salgının boyutu korkunç!
Meteoroloji haritayı güncelledi! Yarın hava nasıl olacak?
Alkol satış yasağı cezalarında yetki tamamen değişiyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den yola çıkacaklara acil çağrı!
1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor!
İran, ABD ile anlaşma için
Kafelerde priz kapatma ve süreli internet uygulaması
Devrim Muhafızları yeni nesil füzelerle MQ-1 SİHA'sını düşürdü
Can kaybı üçe çıktı... Uzmanlar en riskli şehirleri açıkladı
Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'dan
Çok Okunanlar
Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede Fenerbahçe'de yılın bombası! Aziz Yıldırım, Premier Lig'in süper starı için bizzat devrede
250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 250 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu: İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Yarın saat 9’da elektrikler gidecek! Kesinti listesi açıklandı Yarın saat 9’da elektrikler gidecek! Kesinti listesi açıklandı
Altın fiyatlarında pazar bombası! Altın fiyatlarında pazar bombası!
2 Haziran Salı BİM’de neler var? İşte indirimli ürünler kataloğu 2 Haziran Salı BİM’de neler var? İşte indirimli ürünler kataloğu