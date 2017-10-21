Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Sanatçı Haluk Levent, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, AKP'li belediye başkanlarının istifalarının istenmesine ilişkin "Seçimle gelen birine bu kadar ağır yaptırımlar doğru değil; çocuğuna nasıl hesap verecek?" sözlerine sosyal medyadan cevap verdi.
Haluk Levent, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun, "Seçimle gelen birine bu kadar ağır yaptırımlar doğru değil; çocuğuna nasıl hesap verecek?" sözlerine Twitter hesabından şöyle cevap verdi:
Yahu tüm CHP olarak 'Mansur Yavaş kazandı ama Melih Gökçek oyları çaldı' diyen siz değil misiniz? Eee nasıl oluyor bu seçimle gelmek işi?
ulusal.com.tr
Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
Sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabı aracılığıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
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