Haluk Levent'in ifadesi ortaya çıktı: "Pis bir zaafım var"

Levent ifadesinde, dernek çeklerini ve senetlerini teminat olarak kullandığını ve yüksek miktarda borçlandığını kabul ederek, "Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz" dedi.

"ÜZERİME KAYITLI HİÇBİR ŞEY YOKTUR, KENDİ ADIMA BANKA HESABI KULLANMIYORUM"

Emniyet ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirten Haluk Levent, mal varlığı ve finansal durumuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Üzerime kayıtlı hiçbir şey yoktur. Üzerime kayıtlı olmadığı halde sahibi olduğum ya da kullanımımda olan gayrimenkul, araç ve diğer mal varlığı yoktur. Üzerime kayıtlı olan telefon numaralarının şu anda hiçbirini hatırlamıyorum. Benim adıma kayıtlı olup da bir başkasının kullandığı telefon numarası yoktur. 1988 yılında Adana’da birkaç yıl maaşlı olarak çalıştım ancak sonrasında müzisyenliğe başladığım için maaşlı olarak bir yerde çalışmadım. Risus Organizasyon Ltd. Şti. unvanlı firmada gayriresmi olarak ortağım. Resmiyette sahibi Z.Y. isimli şahıstır. Henüz kar etmediği için bir kazancım olmadı. Y.K. isimli şahsın üzerine kayıtlı olan iki bankadaki hesapları ben yönetmekteyim. Konserler sonucunda kazandığım paralar bu hesaplara yatmaktadır ve paraları ben kullanmaktayım. Kendi adıma banka hesabı kullanmamaktayım. Z.Y. isimli şahıs üzerine kayıtlı olan borsa aracı kurumlarında hesabım vardır. Kredi kartı kullanmamaktayım."



"DERNEĞİN TEK YETKİLİSİ BENİM"

Ahbap Derneği'nin kuruluş sürecine ve finansal yönetim yetkilerine değinen Levent, "Ahbap Derneği bir yardımlaşma ağıdır. Yardım faaliyetleri yapar. Derneği 2016 ya da 2017 yılında ben kurdum. Ahbap Derneği kurulduğu ilk iki yıl bütün finansmanı ben sağladım. Tüm yardımları kendi cebimden yaptım. Elazığ depremi sonrasında bağışlar gelmeye başladı. Para çekme yetkisi bankalarda tarafıma aittir. Parasal anlamda derneğin tek yetkilisi benim. Çek düzenleme yetkisi bana aittir. Ahbap Derneği dışında yapacağımız lojistik faaliyetleri için çek kullandım ama kişisel olarak teminat çeki olarak da kullandığım olmuştur" şeklinde konuştu.

Dernek çalışanları adına herhangi bir çek düzenlenmediğini öne süren Levent, "Diğer kuruluşlara 2026 yılında mülk alımları karşılığı senetler verilmiştir. Mülkler için 2026 Kasım ayında aktarımlar yapılacaktı. Detaylarını mahkemede açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

"DEPREM DÖNEMİNDE 4 MİLYAR 300 MİLYON TL TOPLANDI"

"Ahbap Derneği tarafından yürütülen yardım kampanyalarından dernek hesaplarına ne kadar yardım toplandığı ve bu paraların nerelere harcandığı" sorusuna yanıt veren Levent, harcamaların tamamen belgeli olduğunu savundu:

"Detayları sosyal medya hesaplarımdan canlı olarak açıkladım ama tahmin ediyorum ki 2023 yılı deprem dönemi için 4 milyar 300 milyon civarında bir para geldiğini hatırlıyorum. Bu paranın 4 milyarlık kısmının o yıl harcandığını belgeleriyle açıklamıştık. Tüm faturalar İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası'nda mevcuttur. Ayrıca 2024 ve 2025 mali raporların denetimi yine Dernekler Masası'nda mevcuttur. Gelen yardım paralarının neredeyse tamamı 2 yıl içerisinde deprem bölgesine yaptığımız çalışmalarda kullanılmıştır. Hepsinin faturası ve teslim-tesellüm belgeleri Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Adana Valiliklerinde kayıtlıdır. Benim burada olmamın sebebi 2026 yılında başlayan bir durum ile alakalıdır."

"İŞLERİMİ DOĞRU DÜRÜST YÖNETEMEDİM, BORSADA İŞLEM YAPMAK GİBİ PİS BİR ZAAFIM VAR"

Ekonomik olarak zor bir döneme girdiğini ve borsa zaafı olduğunu itiraf eden Haluk Levent, ifadesini şu çarpıcı sözlerle sürdürdü:

"Haluk Levent olarak ben ne kendimi ne etrafımı ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ben bu yılın sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi zaten Ahbap defterlerine kaydederek düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi. Deprem döneminde yaşadığımız olaylar beni içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Zaten borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var. Depremin ilk iki yılının bana getirdiği ekonomik maliyetler benim daha çok borsada işlem yapmama ve daha çok risk almama sebep oldu. Bu paraları hep borçlandım. Hiçbir zaman Ahbap Derneği'nden para alıp oynamadım. Eğer böyle bir şey iddia ediyorlarsa en başta İçişleri Bakanlığı'nın Başmüfettişlerinin istifa etmesi gerekiyor. Çünkü tüm faaliyet raporları denetlenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır."

"OPERASYON 1 GÜN GEÇ YAPILSAYDI BORÇ KAPANACAKTI"

Borçların kapatılması için planlanan 20 gayrimenkulün devir işleminin operasyon nedeniyle tamamlanamadığını öne süren Levent, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben Ahbap Derneği'ne kazanç sağlamak amacıyla şu anki fiyatıyla 150 milyon TL tutarında olan 20 adet taşınmazı 80 milyon TL karşılığında Ahbap Derneği'ne vermek istedim ve bununla ilgili karar aldırdım. 80 milyon benim paramdır. Çerkezköy Tapu Dairesi'nden Ahbap Derneği adına başvurumuz yapıldığı halde genel kurul ve onay süreçleri nedeniyle tapu işlemleri gözaltına alınmamdan 2 gün önceye kaldı. Yönetim kurulu üyemiz Çerkezköy Tapu Müdür Yardımcısı'nın yanında daireleri almak için bekliyordu ancak 10 Temmuz 2026 Cuma günü işlemler yetişmedi. Eğer cuma günü yetişseydi bugün Y.K.'ye bir yıldır gelen 80 milyon TL yasal bir şekilde faiziyle birlikte kapanmış olacaktı. Fakat yetişmediği için Y.K.'ye gelen para nedeniyle bize şu anda örgüt üyesi muamelesi yapılıyor. Ben bugün, yani 14 Temmuz 2026 Salı günü gözaltına alınsaydım şu anda Ahbap Derneği'nden hiçbir şekilde para çıkışı olmayacaktı. Ama operasyon sırf herkes örgüt üyesi olsun diye pazar günü (12 Temmuz 2026) öğlene alındı. Eğer 1 gün daha beklenseydi yapılan operasyon boşa düşecekti. Bu bilinçli ve kasıtlı yapılan bir operasyondur. Bu 80 milyon TL’lik borç karşılığı vereceğim 20 daire her ne hikmetse bir el tarafından tapu devrine bir gün kala engelleniyor ve benimle birlikte onlarca kişinin gözaltına alınması sağlanıyor."