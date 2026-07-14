Haluk Levent'in rulet oynadığı görüntüler ortaya çıktı
HBAP Derneği Başkanı Haluk Levent’in bir kumarhanede rulet oynarken görüntüleri ortaya çıktı.
Yayınlanma:
AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent’in bir kumarhanede rulet oynarken görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, Haluk Levent'in emniyette ifade verdiği bildirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı.
Gözaltına alınan ünlü sanatçının bir kumarhanede rulet oynadığı görüntüler ortaya çıktı.
Öte yandan, Haluk Levent'in emniyette ifadesinin alındığı bildirildi.