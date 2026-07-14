Haluk Levent'in rulet oynadığı görüntüler ortaya çıktı

HBAP Derneği Başkanı Haluk Levent’in bir kumarhanede rulet oynarken görüntüleri ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Haluk Levent'in rulet oynadığı görüntüler ortaya çıktı
Yayınlanma:

AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent’in bir kumarhanede rulet oynarken görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, Haluk Levent'in emniyette ifade verdiği bildirildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ünlü sanatçının bir kumarhanede rulet oynadığı görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan, Haluk Levent'in emniyette ifadesinin alındığı bildirildi. 

İran Ordusu silah başı yaptı! ABD'ye Hürmüz Boğazı restiİran Ordusu silah başı yaptı! ABD'ye Hürmüz Boğazı restiGündem
Korkutan kene alarmı! KKKA teşhisi konulan 3 kişi hastaneye yatırıldıKorkutan kene alarmı! KKKA teşhisi konulan 3 kişi hastaneye yatırıldıYurt
Haluk Levent soruşturma
Günün Manşetleri
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi Meclise sunuldu!
26 İlde İHA destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu
CHP'de Olağanüstü Kurultay için mahkemeye başvuruldu!
İran Ordusu silah başı yaptı!
İstanbul'da yarın Köprü ve bağlantı yolları kapatılıyor!
Silahlı tehditle tapulara çöküyorlardı!
İşte en çok göç alan ve veren illerin tam listesi!
İstanbul merkezli 12 ilde şafak operasyonu!
İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış başlıyor
Trump'ın tehdidine İran'dan çok sert yanıt
Çok Okunanlar
Meteoroloji saat verip uyardı! Meteoroloji saat verip uyardı!
3 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! 3 Milyon 800 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu!
İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış başlıyor İstanbul dahil pek çok ilde sağanak yağış başlıyor
Altında sert rüzgarlar esiyor! Ons Altın 2 haftanın en düşüğüne geriledi Altında sert rüzgarlar esiyor! Ons Altın 2 haftanın en düşüğüne geriledi
Akaryakıta dev zam kapıda! 14 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları Akaryakıta dev zam kapıda! 14 Temmuz 2026 İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve motorin fiyatları