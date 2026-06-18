Haluk Levent'in yargılandığı davada karar açıklandı: 70 milyon TL adli para cezası!

Haluk Levent'in 2025 yılında kestiği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması üzerine başlatılan hukuki süreç bugün sonuçlandı. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. celsesine taraf avukatları ile müşteki katılım sağladı.

70 MİLYON LİRALIK FATURA KESİLDİ

Dosya kapsamında yapılan incelemelerde ve duruşmadaki beyanlarda, karşılıksız işlem gören söz konusu çeklerin toplam bedelinin 70 milyon lira civarında olduğu tespit edildi.

Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, şikayete konu olan her iki çek için ayrı ayrı ceza miktarlarını belirledi. Karara göre Levent, 30 Haziran 2025 tarihinde düzenlediği çek nedeniyle "çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına neden olmak" suçundan 50 milyon 83 bin TL adli para cezası aldı.

Aynı davanın ikinci ayağını oluşturan ve 20 Mayıs 2025 tarihinde kesilen diğer çek için ise mahkeme, yine aynı suçtan 19 milyon 987 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi.

BUNDAN SONRA YASAK!

Verilen bu yüksek miktarlı maddi cezaların yanı sıra, sanık hakkında idari yaptırımlar da devreye sokuldu. Mahkeme, Haluk Levent hakkında çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı getirilmesine hükmederek dosyayı karara bağladı.