Haluk Levent'in yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Haluk Levent'in tutuklanıp nezarete gönderildiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma, dernek adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddiası üzerine başlatıldı. Emniyet ve savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi.

Mahkeme, aralarında AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent'in de bulunduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına hükmetti. Diğer 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan isimler arasında Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmuz Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay yer aldı.

Öte yandan şarkıcı Haluk Levent'in tutuklanarak nezarete gönderildiği anların yeni görüntüleri kameraya yansıdı.

Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan 17 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.