CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Habertürk'te katıldığı bir programda CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

Habertürk'te yayınlanan Gerçek Fikri Ne? programında Kübra Par ve Eren Eğilmez'in sorularını cevaplayan CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen, CHP Genel Başkan adaylığı ile ilgili, "Bizim tüzüğümüzde aday olunmuyor, aday önerilmek gibi usülümüz var. Ben aday olarak önerilmek isteyenlerden biriyim. Bu yeni bir şey değil, uzun zamandan beri CHP'de toplumun beklentilerini karşılayamamak gibi bir algı oluşmaya başlamıştı." dedi.



"DİP DALGA CÜMLESİ BENİM İÇİN YAZILDI"



Basında CHP'deki dip dalgası söyleminin ilk kez kendisi için dillendirildiğini savunan Peşken, şunları söyledi:

"Yalnızca bizde değil tüm siyasi hareketlerde Türkiye bir dip dalga beklesin. Türkiye buna gebe. Anayada değişikliği de, bu siyasi yapılanma da meşru değil. Toplum bunu gördüğü için bir arayış içerisinde. Ben CHP'nin kurumsal kimliği ile örtüşen bir adayım. Geçmişim, kariyerim, davranışım bugüne kadar ne yaptıysam tam CHP'nin kurumsal kimliğinin temsil ettiği bir siyaset adamıyım." diye konuştu.



"DEĞİŞİMİ CHP'NİN GÜNDEMİNE SOKAN BENİM"



Neden İnce'yi desteklemediği ve Kılıçdaroğlu ile yanyana olmadığı sorusuna Pekşen, şu cümlelerle karşılık verdi:

"Genel başkanın da İnce'nin de değişim söylemini haklı karşılıyorum, itirazım yok. Değişim CHP'nin birinci gündemi haline geldi. Değişimi CHP'nin birinci gündemi haline getiren kişi benim."