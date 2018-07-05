CHP PM Üyesi Av. Haluk Pekşen Genel Başkan adaylığı ile ilgili Ulusal Kanal'a özel açıklamalarda bulundu. CHP'de delegelerin imzasıyla aday gösterildiğini belirten Pekşen, 'böyle bir görev verilirse mutlu olurum, onur duyarım' dedi.

Genel Başkanlık için öyle adımın geçmesi onu verici bir durum. Yurttaşlarımız sürekli arıyor, örgüt içinden de sürekli bir görev hatırlatması yapılıyor bana. Ama ben bu anlamda bir çalışma yürütmedim, Parti örgütüyle ve delegelerle böyle bir çalışmam olmadı.



Siyasete bakış biçimim biraz farklı, hep bu doğrularısöylemeye devam ettim yine söylemeye devam edeceğim. Türkiye'de siyasetin başarısı ancak bir kadro ile mümkün olabilir.



Siyasi tarihi özetlersek, Menderes bir kadro hareketi olarak geldi, yeni iddialar ortaya koydular ve yeni kadro hareketiydi. Ecevit'te bir kadro hareketiydi ve büyük başarılar ortaya koydu, Özal'da bir kadro hareketiydi. Nitekim AKP'de bir kadro hareketiydi yeni şeyler söylediler.



CHP'de bireysel heyecanlar değil de bir kadro hareketi olursa, 21. yüzyılın siyasi tarihinde söz söyleyebilecek donanımda birikimde bir kadro oluşturulabilirse o zaman doğru olan yapılıyor demektir.



CHP kurultayının genel başkan seçme MYK seçme gibi bir havadan çıkartılması lazım. En az 10 günlük bir kurultay olması lazım. Delege sistemi ve blok oy denilen sistemden CHPWyi kurtarmak lazım



