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Hamaney: ABD ile müzakere sorunları çözmeyecek

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "Amerika ile müzakere etmenin tamamen boşuna olduğunu" söyledi. Buna karşılık Avrupa ile müzakerelerin sürmesi gerektiğini belirten Hamaney, Avrupa'ya da çok fazla bel bağlamamaları gerektiğine dikkat çekti.

Hamaney: ABD ile müzakere sorunları çözmeyecek

İran'ın dini Lideri Ali Hamaney "Amerikalıların ne sözlerine ne de imzalarına güven olur" dedi. Bu sebeple müzakere etmenin de faydasız olduğunu dile getirdi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Dışişleri Bakanlığı çalışanları ve İran'ın yabancı ülkelerdeki temsilciliklerinin başkanlarını Tahran'da kabul etti.

Amerika'nın İran'a karşı düşmanlık beslediğini belirten Hamaney, bunun sebebinin İran'ın bölgedeki nüfuzu ve nükleer kapasitesi olduğunu söyledi. 

İran'ın problemlerini çözmek için Amerika ile müzakere etmesini bariz bir hata olarak değerlendiren Hamaney,  Afrika, Asya ve Latin Amerika’da yer alan birçok ülkenin de müzakerelere rağmen Amerika ile birçok sorunları olduğuna dikkat çekti. 

"Amerika ile müzakere etmenin boşuna olduğunu" söyleyen Hamaney buna karşılık Avrupa ile müzakerelerin sürmesi gerektiğini belirtti. "Ancak sırtımızı Avrupa'ya yaslamaktansa kendi işimizi kendimiz halletmeliyiz" diye konuştu. 



ulusal.com.tr




 

Etiketler; #abd #iran
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