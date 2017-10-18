İran dini lideri Ayetullah Hamaney, Donald Trump'ın yeni İran politikası hakkında konuştu

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni İran politikası hakkında ilk kez konuştu.



"ABD Başkanı Trump'ın düşmanca politikasını İran'ın ilerleyişini durduramayacak" diyen Hamaney, "ABD, uluslararası siyonizmin bir ajanı ve DEAŞ'ın yaratıcısı" ifadelerini kullandı.



Hamaney, ABD'nin İran'a karşı öfkesinin, İran'ın Lübnan, Suriye ve Irak'ta Washington'ın planlarını bozmasından kaynaklandığını söyledi.



Hamaney, diğer tarafların anlaşmada kalması durumunda İran'ın nükleer anlaşmadan çekilmeyeceğini söyledi. Avrupa'nın nükleer anlaşmaya sahip çıkmasından memnun olduğunu belirten Hamaney, ABD'nin düşmanca politikalarına karşı harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.



ulusal.com.tr