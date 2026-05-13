Hamaney’den Trump’a beş şart! Nükleer Masası kurulmadan önce...

İran ve ABD arasındaki nükleer gerilim, Tahran’ın masaya oturmak için sunduğu ağır şartlar ve Washington’un "sıfır tolerans" politikasıyla yeni bir çıkmaza girdi.

İran Devrim Lideri Mücteba Hamaney’in müzakereler için sunduğu beş maddelik liste, bölgesel savaştan ekonomik tazminata kadar geniş bir alanı kapsarken; ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer kapasitesinin tamamen sökülmesi konusundaki ısrarını sürdürüyor.

MÜCTEBA HAMANEY’DEN ABD’YE BEŞ SERT KOŞUL

El-Cezire'nin kıdemli muhabiri Ali Haşim'in aktardığı bilgilere göre, Mücteba Hamaney nükleer dosyasının kapağını açmadan önce Amerikalıların şu beş şartı yerine getirmesini talep etti:

Bölgesel Ateşkes: Lübnan ve Gazze dahil olmak üzere bölgedeki tüm cephelerde savaşın derhal sona ermesi.

Yaptırımların Sonu: İran’a uygulanan tüm ekonomik yaptırımların kayıtsız şartsız kaldırılması.

Dondurulmuş Fonlar: İran’ın yabancı bankalarda bloke edilen tüm paralarının serbest bırakılması.

Savaş Tazminatı: Savaştan kaynaklanan maddi hasar ve kayıplar için ABD’nin tazminat ödemeyi taahhüt etmesi.

Hürmüz Egemenliği: İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki mutlak egemenlik hakkının resmen tanınması.

TRUMP: "MALİ DURUMU DEĞİL, NÜKLEERİ DÜŞÜNÜYORUM"

İran’ın bu şartlarına karşılık ABD Başkanı Donald Trump’tan rest geldi. Savaşın maliyetine dair eleştirilere kulak asmadığını belirten Trump, tek odak noktasının İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu vurguladı. Washington yönetimi, savaşın bitmesi için şu iki temel şartı dayatıyor:

İran’ın tüm nükleer altyapısının tamamen sökülmesi.
Yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş uranyum stoklarının teslim edilmesi veya imha edilmesi.

TAHRAN’DA "URANYUM" MUTABAKATI

ABD’nin baskısına rağmen İran kanadında geri adım sinyali yok. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, uranyum zenginleştirme hakkının korunması konusunda yönetimde "tam bir mutabakat" olduğunu açıkladı. Bu durum, nükleer meselenin sadece bir teknik tartışma değil, İran için bir egemenlik sembolü haline geldiğini gösteriyor.

