Hamaney’den Trump’a sert yanıt: “Yanıtımız kesin ve kararlı olur”

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile nükleer müzakerelerin başlatılmasını talep eden mektubu, Tahran’a iletildi. Ancak İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Trump’ın çağrısını reddetti ve ABD’nin teklifini "aldatmaca" olarak nitelendirdi.

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Hamaney’den Trump’a sert yanıt: “Yanıtımız kesin ve kararlı olur”
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Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, Trump’ın Hamaney’e yazdığı mektubu İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’ye teslim etti.

ABD Başkanı Trump, 7 Mart’ta yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer programına ilişkin müzakere başlatılması için Hamaney’e bir mektup gönderdiğini duyurmuş, ancak aynı zamanda İran’ı askeri müdahale ile tehdit etmişti.

Trump’ın hem müzakere çağrısını hem de tehditlerini geri çeviren Hamaney, İran’ın herhangi bir saldırıya güçlü bir yanıt vereceğini vurguladı.

"ABD'nin askeri saldırı tehdidi mantıksız bir açıklama… İran savaş peşinde değil, ancak Amerikalılar ya da onların bölgedeki ajanları yanlış bir adım atarsa, yanıtımız kesin ve kararlı olur. en büyük zararı Amerika görür."

İran’ın nükleer silah üretme hedefinin olmadığını belirten Hamaney, Trump’ın müzakere çağrısını "kamuoyunu aldatma girişimi" olarak değerlendirdi.

"Verdikleri hiçbir sözde durmadıklarını biliyoruz, o halde neden müzakere edelim? işe yaramayacağını bildiğimiz halde neyin müzakeresini edeceğiz? mevcut ABD yönetimiyle müzakere, yaptırımları kaldırmaz, aksine onları daha da karmaşık hale getirir."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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