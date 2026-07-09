Hamaney’e görkemli veda: Başkentteki cenaze törenine milyonlar akın etti

İran İslam Devrimi'nin şehit Lideri Hamaney için düzenlenen cenaze töreni başkent Tahran'da tamamlandı. Şehit liderin cenazesi, Kum'a uğurlandı. Hamaney için milyonlarca İranlı, sabahın ilk ışıklarından itibaren 10 saatten ve 10 kilometreden fazla yürüdü.

İran halkı Hamaney i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. 10 km yinaskin yürüyüş güzergahı olsururuldu. Toplumun her kesiminden insan katıldı. İran halkı, hameney in yolunun devam edeceğini, Mücteba Hamaney in liderliğinde ABD ve İsrail e hiç Bir zaman teslim olmayacaklarını vurguladı.

Cenaze’de sık sık ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Milyonların akın akın sokakları doldurduğu tören İran halkının bir kez daha kararlılığını ortaya koydu





Meydanlara direniş bayrakları ve şehit liderlerinin resimleri ile çıkan İranlılar, Ulusal Kanal’a devrimi savunmaya devam edeceklerini anlattı.



İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, siyasi isimler ve ordu yetkilileri halkla birlikte omuz omuza yürüdü. İranlılar, ABD-İsrail’in müzakereleri bozmasından korkmadıklarını gerekirse savaşmaya hazır olduklarını ifade etti.



Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Nadir Temeloğlu, Türkiye-İran ilişkilerini de değerlendirdi. Türkiye' ye karşı çok olumlu mesajlar olduğunu söyleyen Temeloğlu, Ulusal Kanal'ın bu yönde verdiği mesajlara da dikkat çekti.



Cenaze töreninde konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan bir mesaj paylaştı. Pezeşkiyan sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Bundan sonra da şehit rehberimizin emrini yerine getirerek halka dayanışma, birlik ve samimi hizmetle İran’ın onur kalkınma ve yüceliş yolunu devam ettireceğiz.” Dedi.

Gün içinde Özgürlük Kulesi Meydanı'nda Hamaney'in naaşını taşıyan kamyonetin etrafını milyonlar sardı, tabuta güller attı. Törene katılan pek çok İranlı gözyaşlarına hakim olamadı. Caddelere konuşan hoparlörlerden ağıtlar yükseldi. Hamaney'in cenaze töreni 9 Temmuz'a kadar devam edecek.