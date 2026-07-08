Hamaney'in cenazesi Irak'ta! Binlerce kişi katıldı

ABD ve İsrail'in düzenlediği ortak hava saldırısında hayatını kaybeden İran’ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için Irak’ın Necef kentinde geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Hamaney'in cenazesi Irak'ta! Binlerce kişi katıldı
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Saldırıda yaşamını yitiren Ali Hamaney ve yanında bulunan aile fertlerinin naaşları, Şiiler için büyük kutsal öneme sahip olan Necef’teki Hazreti Ali’nin türbesine getirilerek burada gezdirildi. Cenaze merasimine binlerce kişi akın ederken, mahşeri kalabalığın tören boyunca sık sık ABD ve İsrail karşıtı sert sloganlar atması dikkat çekti.

IRAK BAŞBAKANI HAVALİMANINDA KARŞILADI

Ayetullah Ali Hamaney’in naaşı, tören öncesinde dün Uluslararası Necef Havalimanı’na getirilmişti. Havalimanında düzenlenen resmi karşılama töreninde naaşı, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, üst düzey devlet görevlileri ve ülkedeki önemli siyasi parti temsilcileri karşılayarak taziyelerini sundu.

SON TÖREN 9 TEMMUZ'DA MEŞHED'DE YAPILACAK

Irak'taki anma programı kapsamında Ali Hamaney için Şiilerin bir diğer kutsal şehri olan Kerbela kentinde de geniş katılımlı bir cenaze merasimi düzenlenecek. Irak'taki törenlerin tamamlanmasının ardından İran lideri için son cenaze töreni 9 Temmuz Perşembe günü İran'ın Meşhed kentinde gerçekleştirilecek. Hamaney'in naaşı, Meşhed'de bulunan dünyaca ünlü İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

Ayetullah Ali Hamaney cenazesi
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