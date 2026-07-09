Hamaney’in cenazesinde insan seli: Kum kentindeki veda törenine yüz binlerce kişi katıldı

İran'ın şehit lideri Hamaney'in Kum kentinde düzenlenen cenaze törenine yüzbinlerce kişi katıldı. Törende, hem coşkulu hem de duygusal anlar yaşandı.

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Hamaney’in cenazesinde insan seli: Kum kentindeki veda törenine yüz binlerce kişi katıldı
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İran'ın şehit lideri Hamaney'in cenaze töreni devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan törene bayrak ve posterlerle katılan çok sayıda İranlı, ​​​​​​Cemkeran Camii'nden başlayarak Hz. Masume türbesine geçen caddeleri doldurdu. Kalabalıklar coşkulu sloganlar attı. Son veda, hüzün ve duygusallığın yaşandığı görüntülere sahne oldu.

Şehit liderin cenazesi, Kum'daki törenin sonrasında Irak'a götürülecek. Necef ve Kerbela'da da törenler yapılacak.

Törenlerin ardından Hamaney'in naaşı Meşhed'e getirilecek ve son tören 9 Temmuz'da söz konusu şehirde yapılacak. Şehit liderin cenazesi İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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