Hamas Ateşkes İlan Edileceğini Duyurdu! Esir Takası Gerçekleştirilecek

İsrail ile Filisitn arasındaki savaş devam ederken, Filistin'in direniş hareketi Hamas'tan önemli bir açıklama geldi. Hamas'ın açıklamasında, Katar ve Mısır'ın arabulucuğundaki müzakereler neticesinde İsrail ile geçici ateşkes anlaşmasına varıldığı belirtildi.

4 gün sürecek ateşkeste insani yardım malzemesi ve yakıt taşıyan yüzlerce tırın Gazze Şeridi'ne gireceği, kuzey ve güneyi fark etmeksizin Gazze'nin istisnasız her bölgesine yakıt ve yardım malzemesi taşınacağı ifade edildi.

Varılan anlaşma gereği, her iki taraftan 19 yaş altı kadın ve çocuklardan oluşacak, 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Ateşkes sürecinde Gazze'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edildi. Hamas'ın açıklamasında, İsrail güçlerinin Gazze'de kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

Açıklamada, kuzeyden güneye Salahaddin Yolu boyunca insanların hareket özgürlüğünün güvenceye alınacağı vurgulandı.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.