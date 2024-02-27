Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Basem Naim Ulusal Kanal'a konuştu! "Türkiye daha çok rol üstlenmeli"

Filistin halkı, HAMAS’ın öncülüğünde Özgür Filistin için İsrail’e karşı vatan savaşı veriyor. 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda İsrail, ABD ve Batı’nın desteğine rağmen, Filistin direnişini aşamıyor. Direnişin önderlerinden HAMAS Dış İlişkiler Sorumlusu Dr. Basem Naim, Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı. Naim, hem savaşta gelinen son durumu paylaştı, hem de Türkiye-Filistin ilişkilerini değerlendirdi.

"Şu an Gazze dünyaya iki tane mesaj veriyor. Birincisi, bu işgal rejiminin tüm saldırılarına rağmen Gazze dimdik ayakta ve direnmeye devam ediyor. İkincisi, yani madalyonun diğer yüzünde ise çok ciddi insanlık krizleri var."

Dr. Basem Naim, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye 80 bin ton bomba attığını söyledi.

"Bu da yaklaşık 80 nükleer bombaya denk geliyor. Ancak direniş grupları, her geçen gün işgalcilere çok ağır bedeller ödetmeye devam ediyor. Tarih boyunca işgal altında olan halklar, kendi haklılıklarının idrakinde oldukları sürece başarı elde etmişlerdir. Bizler de haklılığımıza inanıyoruz."

Dr. Naim, Türkiye'den somut taleplerini de sıraladı; “Türkiye daha çok rol üstlenmeli” dedi.

"Biz, hem Türk Hükümeti'nden hem parlamentodan hem de halktan, desteklerini sürdürmelerini, hatta artırmalarını istiyoruz. İşgal rejiminin katliamlarını durdurmak için desteğin de çıtasının yükselmesini bekliyoruz. Gazze'de şu an bir insanlık dramı yaşanıyor ve üzerimizde ciddi bir ambargo var. Türkiye'nin daha çok söz sahibi olmasını ve rol üstlenmesini istiyoruz."

Türkiye ile Filistin, Doğu Akdeniz’de iki kıyıdaş ülke… HAMAS Liderlerinden Basem Naim, Doğu Akdeniz ile ilgili önemli mesajlar verdi. Türkiye ile Filistin arasında yapılacak Münhasır Ekonomik Bölge anlaşmasının iki ülkeye de büyük fayda sağlayacağını belirtti.

"Çünkü Türkiye, resmi olarak Filistin Devleti'ni tanımaktadır ve Gazze de Filistin Devleti'nin bir parçasıdır. Gazze ile Türkiye'nin karşılıklı kıyıları bulunmaktadır. bu anlamda doğu Akdeniz'de bir deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmasının yapılması ve ortak gaz ve petrol çalışmaları yürütülmesi, iki ülke ve iki halk açısından da çok faydalı olacaktır."

Doğu Akdeniz'de Filistin ile Münhasır Ekonomik Bölge önerisini, daha önce Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi, 2020 yılından bu yana yaptığı haberlerle gündeme getirmişti.