HAMAS: İsrail kendi vatandaşını öldürdü

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, son saldırılara dair açıklamalarda bulundu. Ubeyde, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki İsrail ateşi altında bir esirin hayatını kaybettiğini belirterek, “Esirleri korumakla görevli kişilerle haftalar sonra yeniden temas kurduktan sonra, bir kadının Gazze’nin kuzeyinde İsrail ateşi altındaki bir bölgede öldürüldüğü ortaya çıktı” dedi.

Ubeyde, ağır yaralı bir diğer esirin durumunun kritik olduğunu ifade etti. Esirlerin hayatından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı.

İsrail'e Bir Darbe de Hizbullah'tan

Hizbullah, İsrail birliklerinin Lübnan'ın Deyr Mimas bölgesine sızma girişiminde bulunduğunu açıkladı. Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleriyle yakın mesafeden çatışmalar yaşandı ve söz konusu birlik füze saldırılarıyla hedef alındı. Yaşanan çatışmalarda İsrail askerlerinden ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.