Hamas Terör Örgütü Mü? Dünyada Hangi Ülkeler Hamas'ı Terör Örgütü Olarak Kabul Ediyor?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin – İsrail Savaşı hakkında önemli açıklamalar yaptı, "Filistin topraklarında Hamas dahil olmak üzere tüm direniş hareketleri, halkını ve toprağını özgürleştirmeyi amaçlayan ulusal kurtuluş hareketleridir. Terör ise işgalci olan, ona destek veren ve soykırıma sessiz kalandır." dedi.

Heniyye, "Savaşın 20. gününde Gazze'deki direnişin iyi durumda olduğunu vurguluyoruz." dedi. Dünya halklarını Filistin ile dayanışmaya çağırdı.

Hamas Heyeti Moskova'da Temaslarda Bulundu

Hamas Filistin Direnişinin başarı kazanması için diplomatik temaslarını da sürdürüyor. Hamas heyeti, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile görüştü.

İsrail ise Rusya'nın Hamas ile görüşmesini kınadı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Rus hükümetinden Hamas heyetini "derhal sınır dışı etmesini" istedi. İsrailli Hamas'ın terör örgütü olduğunu iddia etti.

Hangi Ülkeler Hamas'ı Terör Örgütü Olarak Tanıyor?

İsrailli sözcünün iddiasının aksine dünyada Hamas'ı terör örgütü olarak tanıyan ülkeler ABD ve müttefiklerinden ibaret.

Hamas'ı İsrail, ABD, AB, Kanada ve Japonya terör örgütü olarak tanıyor. Avustralya ve Birleşik Krallık ise örgütün askeri kanadı, İzzeddin el Kassam Tugaylarını terör örgütü olarak kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Hamas'ın bir kurtuluş ve mücahitler grubu olduğunu ifade etmişti.