Hamas Yeni liderini resmen açıkladı! Sinvar'ın yerine gelen isim belli oldu

Hamas tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamada, Halil El Hayye'nin hareketin yeni lideri olarak atandığı bildirildi. Aktarılan bilgilere göre Halil El Hayya, Sinvar'ın yerine siyasi büro başkanlığı görevine seçilerek hareketin yeni lideri olarak belirlendi.