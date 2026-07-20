Hamas Yeni liderini resmen açıkladı! Sinvar'ın yerine gelen isim belli oldu
Hamas, hareketin yönetim kadrosunda kritik bir değişikliğe gidildiğini resmen ilan etti. Yapılan açıklamaya göre, Hamas'ın yeni liderinin kim olduğu kamuoyuna duyuruldu.
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Hamas tarafından gerçekleştirilen resmi açıklamada, Halil El Hayye'nin hareketin yeni lideri olarak atandığı bildirildi. Aktarılan bilgilere göre Halil El Hayya, Sinvar'ın yerine siyasi büro başkanlığı görevine seçilerek hareketin yeni lideri olarak belirlendi.