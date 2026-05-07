HAMAS'ın acı günü: Lider Hayya’nın bir oğlu daha şehit oldu

Hamas üst düzey yetkilisi Basim Naim tarafından doğrulanan bu kayıpla birlikte, Hayya’nın İsrail saldırılarında şehit olan oğullarının sayısı dörde yükseldi. Kendisi de pek çok suikast girişiminden sağ kurtulan Hayya, evladını toprağa verirken bir yandan da Gazze’nin geleceğine dair kritik müzakereleri yürütmeye devam ediyor.

BİR AİLENİN SAVAŞLA İMTİHANI: 4. EVLAT ACISI

Halil el-Hayya, Gazze siyasetindeki ağırlığının yanı sıra, ailesinden verdiği çok sayıda kayıpla da tanınan bir isim. Azzam’ın vefatı, ailenin son 18 yıldaki dördüncü büyük kaybı olarak kayıtlara geçti:

Geçmişin İzleri: Hayya'nın diğer iki oğlu, 2008 ve 2014 yıllarında düzenlenen geniş çaplı Gazze operasyonları sırasında hayatını kaybetmişti.

Doha Saldırısı: Geçen yıl Katar’ın başkenti Doha’da Hamas liderliğini hedef alan saldırıda bir diğer oğlu şehit düşmüş, Hayya bu saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Azzam’ın Vedası: Çarşamba gecesi gerçekleşen son hava saldırısında ağır yaralanan Azzam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.