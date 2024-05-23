Hamas'tan Refah uyarısı! "İnsani kriz derinleşecek"

Hamas Sözcüsü, yaptığı açıklamada İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasının "insani krizi" derinleştireceğini belirtti.

Hamas'tan Refah uyarısı! "İnsani kriz derinleşecek"
Hamas'tan Refah uyarısı! "İnsani kriz derinleşecek"
Editör: Uğur Çam

Hamas'tan yapılan açıklamada, Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasından İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi. Refah Sınır Kapısı'nın Mısır ve Filistin'e ait olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail'in Refah saldırısı, yardım ve malzeme girişini engellemesi, halkımızı bölge dışına çıkma ve tedavi olma hakkından mahrum bırakması, insani krizin derinleşmesine yol açmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL REFAH SINIR KAPISINI KAPATTI

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna kara saldırısı başlatmış Mısır'a açılan sınır kapısı Refah'ın Filistin tarafında kontrolü ele geçirmişti. İsrail ordusunun işgal ettiği bölge Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası Mısırsınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı da içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# hamas # Refah Sınır Kapısı # israil
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