Batı medyasında yer bulan PYD'nin Menbiç'ten çekildiğine dönük haberlere Ankara'dan bir yalanlama daha geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, PYD'nin şu ana kadar sadece devriye güzergahındaki kontrol noktalarından çekildiğini söyledi. Bakanlıkta basın toplantısı düzenleyen Aksoy'un gündeminde FETÖ ile mücadele de vardı.

4 Haziran'da Ankara ile Washington arasında varılan Menbiç mutabakatına rağmen PKK/PYD'nin kentteki varlığı devam ediyor.Batı merkezli haber ajansları PYD'nin kentten çıktığına dair haberler servis ediyor. Ancak bu iddiaların sahada bir karşılığı yok.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, PYD'nin sadece Türk Ordusu'nun devriye faaliyeti yürüttüğü güzergahlardan çekildiğini söyledi.18 Temmuz itibariyle 16'ıncı devriyeye çıkan Türk Ordusu bu faaliyetini Menbiç çevresinde bulunan Sacu Nehri boyunca yapıyor.Bakanlık binasında basın toplantısı düzenleyen Aksoy, Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye için Astana'da yaptığı toplantıların yenisinin Rusya'nın Soçi kentinde olabileceğini belirtti.Dışişleri Sözcücü Aksoy, basın toplantısında Trump'ın Brunson talebine de yanıt verdi.Amerika Başkanı Donald Trump İzmir'de tutuklu olan Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasının utanç verici olduğunu iddia etmişti. Trump yaptığı açıklamada Brunson'un serbest kalması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrı yapmıştı.Aksoy, 15 Temmuz sonrası Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışında yürüttüğü FETÖ ile mücadele bilançosunu da açıkladı.