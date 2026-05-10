Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Han İnşaat sahibi Orhan Yıldırım’ın kim olduğu araştırılıyor. Yurt dışından dönüşü sırasında gözaltına alınan Yıldırım’ın adı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Han İnşaat sahibi Orhan Yıldırım kamuoyunun gündemine oturdu. Türkiye’ye dönüşü sırasında gözaltına alınan Yıldırım’ın kim olduğu ve hangi şirketin sahibi olduğu araştırılmaya başlandı.

ORHAN YILDIRIM KİMDİR?

Orhan Yıldırım, Han İnşaat’ın sahibi olarak biliniyor. İsmi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında daha önce 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği, bunlardan 29’unun gözaltına alındığı açıklanmıştı. Yetkililer, Orhan Yıldırım’ın o süreçte yurt dışında bulunduğunu belirtmişti.

TÜRKİYE’YE DÖNÜŞÜNDE GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı bulunan Orhan Yıldırım’ın Türkiye’ye giriş yaptığı sırada güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Soruşturmanın, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen bazı ihale işlemlerine ilişkin olduğu ifade edildi.

SORUŞTURMADA HANGİ İDDİALAR YER ALIYOR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Ağaç ve Peyzaj A.Ş. üzerinden “ihalelere fesat karıştırıldığı” iddiası araştırılıyor.

Soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılırken, dosyada İBB bünyesinde görev yapan bazı isimlerin de yer aldığı belirtildi.

