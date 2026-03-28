Hande Erçel'in uyuşturucu soruşturmasındaki savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Bu kapsamda yürütülen adli işlemler doğrultusunda savcılığa çağrılan oyuncu Hande Erçel'in verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

''HAYATIMIN HİÇBİR DÖNEMİNDE MADDE KULLANMADIM''

Mekan ve etkinlik iddialarını yanıtlayan oyuncu, yalnızca Bebek Otel’in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittiğini söyledi. Bu görüşmeler dışında bir gece hayatı olmadığını belirten Erçel, konuya ilişkin şunları kaydetti:"Onun haricinde gece hayatım yoktur. Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım. Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabancı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim" dedi.

Dosyaya yansıyan suçlamaları reddeden oyuncu, kariyer geçmişine ve kamuoyu önündeki sorumluluklarına da değindi. Erçel ifadesinin devamında, 13 yıldır ekranların önünde olduğunu ve etkileyebileceği bir kitlenin olduğunun farkında olduğu sebebiyle yaşantısına hep dikkat ettiğini belirtti. Savcılık tutanaklarına yansıyan beyanında Erçel, "Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum. Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.