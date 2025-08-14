Hangi belediyeler AK Parti’ye katılıyor? İşte ayrıntılar

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte bazı ilçe belediyelerinin AK Parti’ye katılacağı iddiası gündemde.

Hangi belediyeler AK Parti’ye katılıyor? İşte ayrıntılar
Sözcü TV Ana Haber’de aktarılan bilgilere göre, Aydın’dan üç ilçe belediyesi ve toplamda beş başka belediyenin daha AK Parti’ye geçmesi bekleniyor.

Gazeteci Can Coşkun, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu 9 ismi belediye başkanı mı, milletvekili mi net şekilde sınıflandıramıyoruz. Özlem Çerçioğlu beraberinde ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Aydın’dan başka birkaç yer daha verildi. Toplam sayı 5, 6, 7... Hangi isimler olduğu netleştiğinde rozet takılacak."

Bugün AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyeler şöyle sıralanıyor:

Aydın Büyükşehir Belediyesi
Söke, Yenipazar ve Sultanhisar Belediyeleri (Aydın)
Şehitkamil Belediyesi (Gaziantep)
Altınova Belediyesi (Yalova)
Yalvaç Belediyesi (Isparta)
Yeşiltepe Belediyesi (Aksaray)
Bozkurt Belediyesi (Kastamonu)

Rozet takma töreninin 15.30–16.00 saatlerinde yapılacağı öğrenildi.

ak parti chp Özlem Çerçioğlu
