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Hangi noktalarda Amerikan askeri var?

Washington'dan gelen "Çekilme" açıklaması gözleri, Suriye'deki Amerikan varlığına çevirdi. Peki, hangi noktalarda Amerikan askeri var? ABD Suriye'de kurduğu üslerde hangi kriterleri göz önüne aldı? Haritalar üzerinde uzmanlarla konuştuk. Ayrıntılar haberimizde.

Hangi noktalarda Amerikan askeri var?

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı harekattan önce Washington'dan Suriye'den çekilme açıklaması geldi.

Bir anda dünya gündemine oturan çekilme açıklaması gözleri Suriye'deki Amerikan varlığına çevirdi.

Ağırlığı Fırat'ın doğusuna veren Pentagon'un, Amerikan Özel Kuvvetlerini yerleştirdiği askeri üsler arasında hava üsleri de bulunuyor.

Amerika'nın Suriye'de askeri varlığını yoğunlaştırdığı yerler ise dikkat çekiyor.

Türkiye sınırının yanı sıra Amerika'nın su, doğalgaz ve petrol yataklarını bölgelerini de bir hayli önemsediği gözlemleniyor

Fırat'ın doğusunda Amerika'nın yanı sıra Fransa ve İtalya'nın askeri varlığı da bulunuyor. Amerika'nın çekilmesi durumunda onların nasıl bir adım atacağı ise merak konusu.



HABER: GÜRKAN DEMİR
KAMERA: BARIŞ YURTERİ 
ulusal.com.tr
 

Etiketler; #washington #suriye
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