Hangi ödemeler kiracının hangi ödemeler ev sahibinin olmalı? İşte ayrıntılar...

Kiracılar ile ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların başlıca kaynağı apartmanlarda yapılan bazı masraflar. Özellikle yüksek meblağlı onarımlar ya da yenileme çalışmaları için kiracıların ödeme yapmak zorunda olup olmadıkları tartışılıyor.

Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yargıtay kararları bu konuda net: Her masraf kalemi kiracının sorumluluğunda değil. Peki hangi ödemeler kiracıyı bağlamaz, hangileri ev sahibinin yükümlülüğündedir?

Apartmanlarda yapılan yüksek meblağlı harcamalar:

Asansör yenilemesi,

Çatı onarımı veya yalıtım çalışmaları,

Dış cephe boyası,

Merkezi sistem kalorifer kazanı alımı gibi yatırımlar,

demirbaş gideri olarak kabul edilmekte. Bu tür harcamalar ev sahibi tarafından karşılanmak zorunda.

KANUN'DA YAZAN NE?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, apartmanın ortak alanlarına dair demirbaş giderleri mal sahiplerinin sorumluluğundadır. Yani, apartmanda kim oturursa otursun, bu masraflar kiracıların değil, ev sahiplerinin yükümlülüğündedir.



Bu konuda Yargıtay’ın emsal kararları da mevcut. Kiracıdan bu tür ödemeleri talep eden apartman yönetimi veya ev sahipleri, hukuken haksız duruma düşüyor.



KİRACI NE ÖDER?

Kiracılar sadece günlük kullanım ve tüketimle ilgili giderlerden sorumludur:



aidat içindeki temizlik, kapıcı, bahçıvan, güvenlik hizmetleri; kendi dairesine ait su, elektrik, doğalgaz faturaları; kombi bakımı gibi kişisel masraflar. Ancak binanın genel bakım ve onarımı ya da yeni sistem kurulumu gibi büyük maliyetler kiracıya yüklenemez.

UZMAN UYARIYOR: BİLMEDEN ÖDEME YAPMAYIN!

Gayrimenkul hukukçuları, kiracıların sözleşme imzalarken “demirbaş giderleri kiracıya aittir” gibi geçersiz ifadelere dikkat etmelerini öneriyor. Kanunen bu yükümlülükler kiracıya değil ev sahibine aittir. Tadilat veya yenileme durumlarında masrafların neye ait olduğunu netleştirmek önemli. Demirbaş masrafları kiracı değil, ev sahibinin sorumluluğundadır.