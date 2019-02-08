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Hangi okul ve sandıkta oy kullanacağım! 2019 Mart yerel seçimi YSK seçmen sandık sorgulama (Nerede oy kullanacağım?)

Önümüzdeki ay yapılacak yerel seçimleri öncesinde bazı vatandaşlar, nerede oy kullanacağını bilmediğini belirtti. Oy kullanma yerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, internette 'nerede oy kullanacağım' yazarak aramalar yapıyor. YSK tarafından yerel seçim için çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri askıdan indirildi. YSK tarafından oluşturulan sistemle seçmen kayıtları kontrol edilebiliyor

Hangi okul ve sandıkta oy kullanacağım! 2019 Mart yerel seçimi YSK seçmen sandık sorgulama (Nerede oy kullanacağım?)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenlerin oy kullanma yerlerini sorgulama işlemleri sürüyor.

Muhtarlıklara asılan listelerden isimlerini ve oy kullanacak yerlerine bakma fırsatı bulamayan ve gerekli kontrolleri yapamayan vatandaşlar, nerede oy kullanacaklarını internetten araştırmayı sürdürüyor.

YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır araştırması yapan vatandaşlar, haberimizdeki adrese tıklayarak sorgulama yapabilir.

YSK SEÇMEN SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇMEN LİSTELERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK NASIL YAPILIR?

Bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler.

Etiketler; #nerede oy kullanacağım #ysk #2019 mart yerel seçim
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