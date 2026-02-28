Hangi yollar kapalı? 28 Şubat 2026 yol durumu bülteni

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenini yayımladı. Otoyol ve devlet yollarının birçok kesiminde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bazı güzergâhlarda ulaşım tek şeritten, bazı noktalarda ise kontrollü ve iki yönlü sağlanıyor.

Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, birçok noktada ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

TAG OTOYOLU

TAG Otoyolu’nun Düziçi-Bahçe kavşakları 1-2. kilometrelerinde yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İZMİR-AYDIN OTOYOLU

İzmir-Aydın Otoyolu’nun Yalkıdere Köprüsü Aydın istikametinde derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

POLATLI-ANKARA YOLU

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı. Sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor.

NEVŞEHİR-KAYSERİ VE SİVEREK-ADIYAMAN

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59 ve Siverek-Adıyaman yolunun 9-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

BURSA-İNEGÖL-BOZÜYÜK

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

ZONGULDAK-DEVREK-MENGEN

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometrelerinde (Çaydeğirmeni belde geçişi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü veriliyor.

KUMLUCA-KEMER-ANTALYA

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde (Beycik mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

ELAZIĞ-DİYARBAKIR

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

TRABZON-MAÇKA-GÜMÜŞHANE

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli’nin Gümüşhane yönündeki tüpünde yapılan bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yetkililer, sürücülerin çalışma yapılan kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve hız sınırlarına uymaları gerektiğini hatırlattı.

