İzmirli işadamı Hanif Pehlivanoğlu’na, eşi Neşe Pehlivanoğlu tarafından zina ve boşanma davası açıldı. Neşe Pehlivanoğlu, 44 yıllık eşinin kendisinden 26 yaş küçük sevgilisinden evlilik dışı iki çocuk sahibi olduğunu iddia etti. Neşe Pehlivanoğlu, kocasının yasak aşkı Dilek D.'ye de İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberine göre, İzmir başta olmak üzere Balıkesir, Manisa ve Aydın'da toplam 80 şubesi bulunan marketler zincirinin sahibi iş adamı Hanif Pehlivanoğlu, 1975 yılında Neşe Pehlivanoğlu ile evlendi. O dönemde Hanif Pehlivanoğlu Balıkesir'de avukatlık stajını sürdürürken, eşi ise hemşirelik yapıyordu.



Şu anda 43 ve 36 yaşında iki çocukları bulunan çiftin evlilikleri, Hanif Pehlivanoğlu'nun uzun yıllardır birlikte olduğu kendisinden 26 yaş küçük sevilisi Dilek D. (42) ile olan yasak aşkı nedeniyle bozuldu. Neşe Pehlivanoğlu, sevgilisinden evlilik dışı iki çocuk sahibi olan ve birlikte yaşayan Hanif Pehlivanoğlu'na İzmir 2. Aile Mahkemesi'nde zina gerekçesiyle boşanma davası açtı. Marketler zincirinin yanı sıra Ege Bölgesi'nin en büyük et entegre tesisi, bir elektrik üretim tesisi, bir inşaat şirketi ile yüzlerce taşınmaz gayrimenkulü bulunan işadamına eşi, İzmir 9. Aile Mahkemesi'nde mal paylaşımı davası da açtı.



Neşe Pehlivanoğlu, kocasının yasak aşkı Dilek D.'ye ise İzmir 6. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Neşe Pehlivanoğlu, boşanma davası dilekçesinde Hanif Pehlivanoğlu ile aralarındaki evliliğin fiilen bittiğini ve zina sebebiyle evliliğin sürdürülmesinin imkânsız hale geldiğini belirtti. Uzun yıllardır kocasının eve gelmediğini belirten Neşe Pehlivanoğlu, kocasının sevgilisi ile birlikte yaşadığını, bu ilişkiden iki çocuk sahibi olduğunu belirtti.



Neşe Pehlivanoğlu, kocasının maddi olarak destek olmadığını, emekli maaşı ile geçindiğini, evin elektrik ve suyunun bile kesildiğini dilekçesinde anlattı. Ünlü iş adamı ile eşi arasındaki boşanma davası İzmir 2. Aile Mahkemesi'nde görülecek.



