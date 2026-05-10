Hantavirüs karaya sıçradı! Gemiden bağımsız vakalar belirlendi

Yetkililer, hantavirüs şüphesi taşıyan Alicante'deki kadın ve Tristan da Cunha'daki erkeğin, salgının ilk görüldüğü lüks kruvaziyer gemisi MV Hondius ile hiçbir temasının olmadığını açıkladı. Bu gelişme, virüsün gemi ortamından bağımsız olarak farklı bölgelerde de ortaya çıktığını kanıtlar nitelikte.



KRUVAZİYER GEMİSİNDEKİ SALGINDA 3 KİŞİ ÖLDÜ

Salgının çıkış noktası olan Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde, bugüne kadar iki Hollandalı ve bir Alman vatandaşı hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsün kuluçka süresinin 6 haftaya kadar çıkabildiğini hatırlatarak, gemideki durum nedeniyle yeni vakaların görülebileceği konusunda daha önce uyarılarda bulunmuştu.